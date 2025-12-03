OFICIAL. Devin Williams firma con los Mets de Nueva York

Los Mets de Nueva York, en su objetivo de reforzar el bullpen, llegaron a un acuerdo de tres años con el relevista agente libre Devin Williams, informó el equipo el miércoles. El pacto de US$45 millones incluye un bono por firmar de US$6 millones, lo que incrementa el monto total a US$51 millones, según una fuente.
Los Yankees no le extendieron una oferta calificada a Williams, por lo que no hay compensación de selecciones del Draft amateur de MLB ni penalización alguna por firmarlo.
El 2025 fue regular para Devin Williams
A simple vista, Williams tuvo la peor temporada de su carrera en 2025. En 67 presentaciones tras ser cambiado de los Cerveceros a los Yankees en diciembre del año anterior, el derecho registró una efectividad de 4.79 --llegaba a la campaña del 2025 con una efectividad de por vida de 1.83 en seis temporadas con Milwaukee.
Pero al mirar más a fondo, se puede ver que Williams en realidad tuvo algo de mala suerte la temporada pasada. Su FIP fue más de dos carreras inferior a su efectividad, con 2.68. Y su EFE esperada fue de 3.04. El porcentaje de contactos fuertes en su contra --aunque el más alto de su carrera-- no fue alarmante: 35.7%.
