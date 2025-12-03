OFICIAL. Devin Williams firma con los Mets de Nueva York

Los Mets de Nueva York , en su objetivo de reforzar el bullpen, llegaron a un acuerdo de tres años con el relevista agente libre Devin Williams , informó el equipo el miércoles. El pacto de US$45 millones incluye un bono por firmar de US$6 millones, lo que incrementa el monto total a US$51 millones, según una fuente.

Williams cruzará la ciudad desde los Yankees, su exequipo rival, con quienes pasó toda la temporada del 2025. Cabe destacar que, según múltiples fuentes, los Mets aún tienen interés en volver a firmar al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz incluso después de haber llegado a un acuerdo con Williams. Según una de esas fuentes, este último está dispuesto a asumir el rol de preparador si el club logra retener a Díaz.

Los Yankees no le extendieron una oferta calificada a Williams, por lo que no hay compensación de selecciones del Draft amateur de MLB ni penalización alguna por firmarlo.

El 2025 fue regular para Devin Williams

A simple vista, Williams tuvo la peor temporada de su carrera en 2025. En 67 presentaciones tras ser cambiado de los Cerveceros a los Yankees en diciembre del año anterior, el derecho registró una efectividad de 4.79 --llegaba a la campaña del 2025 con una efectividad de por vida de 1.83 en seis temporadas con Milwaukee.

Pero al mirar más a fondo, se puede ver que Williams en realidad tuvo algo de mala suerte la temporada pasada. Su FIP fue más de dos carreras inferior a su efectividad, con 2.68. Y su EFE esperada fue de 3.04. El porcentaje de contactos fuertes en su contra --aunque el más alto de su carrera-- no fue alarmante: 35.7%.

FUENTE: MLB