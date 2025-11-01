MLB: ¿Quiénes serán los abridores del juego 7 en la Serie Mundial 2025?

El béisbol de la MLB es lo mejor, y disfrutaremos de la máxima cantidad posible en esta Serie Mundial 2025, con los Dodgers forzando un juego 7 la noche del sábado.

Parecía que la serie podría terminar con una victoria que dejara en el terreno a los Azulejos antes de que el puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández iniciara la primera doble matanza 7-4 para terminar un juego en la historia de la postemporada, según Elias Sports Bureau, sellando la victoria 3-1 de los Dodgers la noche del viernes en el Rogers Centre.

¿Quiénes son abridores del J7 Serie Mundial - MLB?

DODGERS DE LOS ÁNGELES

Max Scherzer estará en el montículo en un lugar familiar. Abrió el último Juego 7 de la Serie Mundial, en el 2019 para los Nacionales contra los Astros. Scherzer será el cuarto lanzador en abrir múltiples juegos decisivos de Serie Mundial, uniéndose a Bob Gibson (tres), Lew Burdette y Don Larsen. Será el noveno encuentro decisivo en el que lance en general, rompiendo un empate con el cubano Aroldis Chapman como la mayor cantidad en la historia de la postemporada. Y a los 41 años y 97 días, Scherzer será el lanzador de más edad en abrir un juego decisivo de la Serie Mundial.

AZULEJOS DE TORONTO

El abridor de los Dodgers aún no es oficial, pero los informes indican que podría ser Shohei Ohtani. Todavía no ha ganado el Premio al Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Nacional 2025, pero parece muy probable que lo haga. Sólo cuatro jugadores han abierto el Juego 7 de la Serie Mundial en el montículo en un año en el que ganaron el JMV, según Elias. Ellos son Gibson en 1968, Don Newcombe en 1956, Hal Newhouser en 1945 y Dizzy Dean en 1934.

FUENTE: MLB