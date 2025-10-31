MLB: Dodgers logran importante victoria y llevan la Serie Mundial al Juego 7 FOTO: EFE

Los Dodgers de Los Ángeles anularon este viernes la primera 'bola de partido' para los Azulejos de Toronto y triunfaron por 3-1 en el Rogers Centre de la ciudad canadiense para llevar la Serie Mundial de la MLB al séptimo y decisivo encuentro, que se disputará este sábado en el mismo escenario.

Gran salida de Yamamoto en la MLB Una salida de calidad del lanzador Yoshinobu Yamamoto y las carreras de Tommy Edman, Shohei Ohtani y de Will Smith entregaron una trascendental victoria a los Dodgers.

