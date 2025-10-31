MLB MLB -  31 de octubre de 2025 - 22:35

MLB: Dodgers logran importante victoria y llevan la Serie Mundial al Juego 7

Con una gran salida de Yoshinobu Yamamoto, los Angeles Dodgers superaron a los Azulejos de Toronto en el Juego 6 de la Serie Mundial de la MLB.

FOTO: EFE

Los Dodgers de Los Ángeles anularon este viernes la primera 'bola de partido' para los Azulejos de Toronto y triunfaron por 3-1 en el Rogers Centre de la ciudad canadiense para llevar la Serie Mundial de la MLB al séptimo y decisivo encuentro, que se disputará este sábado en el mismo escenario.

Gran salida de Yamamoto en la MLB

Una salida de calidad del lanzador Yoshinobu Yamamoto y las carreras de Tommy Edman, Shohei Ohtani y de Will Smith entregaron una trascendental victoria a los Dodgers.

Los Azulejos podían coronarse campeones este viernes, pero tendrán que disputar el séptimo encuentro de una Serie Mundial que, en su tercer partido, igualó el récord de entradas extra en la historia de las finales, con nueve.

FUENTE: EFE

