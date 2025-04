MLB: Taijuan Walker tuvo una emotiva salida a la lomita del diamante

Emotiva salida en la MLB

"Mi mamá estuvo aquí hoy, y sé que le encantó", dijo Walker. "La hizo sentir bien. Así que, mientras sea feliz, sí".

Walker lanzó seis entradas en blanco en su debut de temporada. Permitió tres hits y una base por bolas, además de cuatro ponches. Fue su mejor apertura en casi un año. Regresó al vestuario de los Phillies después del partido para leer "mil millones" de mensajes de texto de su madre, Nellie García. Ella había viajado desde Arizona para ver lanzar a su hijo.

"Simplemente súper orgulloso, súper feliz", dijo Walker sobre los mensajes de su madre. "Dijo que estuvo ahí arriba llorando todo el tiempo".

Walker dijo que la última vez que su madre lloró en un partido "fue el año pasado cuando me abuchearon. Sí, así es. Pero ahora está contenta. Me esforcé mucho durante la pretemporada. Los Phillies me armaron un buen programa. Simplemente trabajé duro y me esforcé al máximo durante esta pretemporada, y creo que se notó".

FUENTE: MLB