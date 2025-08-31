MLB: Yankees cortan racha de victorias en la vuelta de José Caballero como titular

Los Yankees, quienes tenían una racha de siete partidos consecutivos ganando, cayeron 3-2 ante los Medias Blancas donde José Caballero salió titular en el jardín izquierdo.

Aaron Judge conectó el jonrón número 358 de su carrera empatando con Yogi Berra en el quinto lugar de la historia de la franquicia.

La racha de victorias consecutivas de los Yankees, la más larga de su temporada, llegó a su fin con la derrota. Tim Hill permitió un jonrón en solitario en la octava entrada al venezolano Lenyn Sosa, que representó la carrera decisiva del encuentro.

"Chema" tuvo dos turnos al bate donde se fue en blanco y luego fue remplazado por Trent Grisham. Este año el santeño está bateando para .229, 4 cuadrangulares, 32 remolcadas, 41 bases robadas y .660 de OPS.

Versatilidad de José Caballero

Es la primera vez que juega con los Yankees en el jardín izquierda, luego de hacerlo en el jardín derecho, campo corto, segunda base y tercera base.

FUENTE: MLB