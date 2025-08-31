MLB: Yankees extienden su racha de victorias a 7

Los Yankees de New York ganaron un nuevo duelo de la MLB , llegando a 7 de manera consecutiva, esta vez con cuadrangular incluido de Aaron Judge.

en los días más oscuros, la confianza de los Yankees nunca flaqueó. Había demasiado talento disponible, y confiaban en que les esperaba un calendario favorable de partidos. El mánager Aaron Boone les recordaba con frecuencia que su mejor béisbol estaba "frente a nosotros", y ahora puede ser que haya llegado ese momento.

Aún no han terminado, pero la lucha por la postemporada empieza a inclinarse a su favor. Cody Bellinger conectó un sencillo que rompió el empate en una undécima entrada de tres carreras, ayudando a los Yankees a extender su racha ganadora a siete juegos, su mejor racha de la temporada, con una victoria por 5-3 sobre los White Sox el sábado por la noche en el Rate Field.

"La sensación es buena. Obviamente lo estamos disfrutando", dijo Bellinger. "Esto es definitivamente mejor que lo contrario. Pero todos entendemos que aún quedan más partidos por jugar".

Jazz Chisholm Jr. y Anthony Volpe también conectaron dobletes impulsadores en la 11ma, lo que permitió a los Yankees (76-60) acercarse a dos juegos de los Azulejos (78-58) por el primer puesto de la División Este de la Liga Americana. Además, mantienen una ventaja de un juego y medio sobre los Medias Rojas (75-62) en la lucha por el Comodín de la Liga Americana.

En tan solo una semana, los Yankees han recortado su desventaja sobre Toronto de seis juegos y medio. Además, han ganado nueve partidos consecutivos como visitantes en una temporada por primera vez desde 1998.

Un nuevo cuadrangular de Judge en la MLB

Por ahora, se dejarán llevar por el buen momento. Aaron Judge conectó su jonrón número 42 para abrir el marcador en la cuarta entrada, una señal prometedora para el capitán, quien ha tenido un mes tranquilo desde que regresó de una distensión en el flexor derecho.

El batazo de 429 pies de Judge al jardín central ante el lanzador derecho Shane Smith fue el número 357 de su carrera, colocándose a uno de Yogi Berra (358), quien ocupa el quinto lugar en la lista histórica de la franquicia. Judge batea para .218 (17 de 78) con ocho extrabases en 23 juegos de agosto.

