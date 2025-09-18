MLB: Yankees recortan a Blue Jays y José Caballero vuelve a robarse una base

Los Yankees de New York de José Caballero recortaron un juego en la división este de la Liga Americana en la MLB tras vencer 10-5 a los Mellizos de Minnesota y aprovechar la derrota de los Azulejos de Toronto ante Rays.

"Chema" se fue en blanco en tres turnos, pero recibió una base por bolas, se robó su base número 48 y anotó una carrera en el triunfo de Yankees.

Esta campaña el santeño tiene promedio de .233 con 5 cuadrangulares, 35 remolcadas, 48 bases robadas (líder en la MLB) y .678 de OPS.

Desde que llegó a New York desde los Rays de Tampa, registra 34 partidos con 14 bases robadas en 16 intentos.

Yankees siguen soñando con el Este

Los dirigidos por Aaron Boone suman 85 victorias y 67 derrotas este año, están a 4 partidos de Toronto en el Este de la Americana que tiene 89-63. Mientras que en el comodín son líderes a dos partidos de los Medias Rojas de Boston y los Marineros de Seattle.