Aaron Boone sobre José Caballero: "Se ha ganado su reputación por la forma en que ha jugado"

José Caballero ha generado un gran impacto desde su llega a los Yankees de New York por su versatilidad a la defensa y sobre todo por su capacidad de robar bases.

Hasta el momento "Chema" registra 48 bases robadas, siendo el líder de la MLB, además de esa cantidad, 14 en 16 intentos son con los Yankees de New York en 34 partidos.

"Cabby se ha ganado su reputación por la forma en que ha jugado", dijo Aaron Boone sobre el panameño que en los recientes partidos disfrutó de la titularidad en partidos consecutivos ante la baja física y productiva de Anthony Volpe.

Los Yankees inician serie hoy con los Orioles de Baltimore, donde en los dos primero partidos enfrentarán a dos zurdos (Cade Povich y Trevor Rogers) y Boone señaló que tanto Caballero como Volpe podrían coincidir en el lineup aprovechando sus perfiles a la derecha.

Números de José Caballero

Este año el santeño tiene promedio de .233 con 5 cuadrangulares, 35 remolcadas, 48 bases robadas (líder en la MLB) y .678 de OPS.