¿Quién es Alan David Picasso, próximo rival de Naoya Inoue?

Conoce a Alan David Picasso, invicto y próximo rival de "El Monstruo" japonés Naoya Inoue, indiscutible campeón de peso supergallo.

FOTO: David Picasso

La invicta estrella libra por libra Naoya Inoue enfrentará un nuevo reto en su carrera, el próximo 27 de diciembre en un pleito de la categoría de peso supergallo a fin de año en el Mohammed Abdo Arena de la ciudad de Riyadh en Arabia Saudita.

El mexicano Alan David Picasso será el rival de turno de "El Monstruo", un púgil de 25 años de edad originario de Cuauhtémoc, Colima y que ahora reside en Naucalpan, México.

Picasso, diestro de 1.73 m de estatura posee marca como profesional de 32 victorias, sin derrotas y un empate, con 17 de sus peleas ganadas por la vía rápida, carrera que comenzó en marzo del año 2017

El apodado como "Rey David" tendrá su cuarta experiencia fuera de su tierra natal, pero ahora con el reto más grande de su joven carrera, un cara a cara ante uno de los más temibles de la actualidad, el pegador de Yokohama.

La velada Inoue-Picasso ha sido titulada como "La Noche del Samurái" y Japón vs El Mundo, ya que estarán viendo acción grandes figuras japonesas, como el recién ascendido a los supergallo y también estrella libra por libra Junto Nakatani.

