Guatemalteco Lester Martínez cree que podría ganar revancha ante pegador Christian Mbilli

El invicto púgil guatemalteco Lester Martínez sorprendió al empatar ante el fuerte pegador y campeón interino de peso supermediano Christian Mbilli en velada Canelo-Crawford del pasado fin de semana en Las Vegas y cree que está listo para ganar una posible revancha.

Martínez (19-0-1, 16 KOs) lució de gran manera en un escenario enorme como el Allegiant Stadium, en una cartelera que pasó a la historia, con un estilo agresivo y aguantando las ofensivas siempre explosivas de Mbilli (29-0-1, 24 KOs), actualmente campeón interino CMB.

Luego de que el CMB ordenara de manera oficial una revancha futura entre dos atletas que deslumbraron con sus acciones en el cuadrilátero, en un gran choque de invictos, de los mejores en este 2025, el centroamericano dejó claro que pretende salir victorioso en un segundo cara a cara.

Christian Mbilli vs Lester Martínez II

“Claro que quiero eso, quiero ser campeón. Me siento como un campeón. Les aseguro que puedo hacerlo mejor y realmente puedo ganar la revancha”, mencionó el originario de Peten Melchor de Mencos, Guatemala.

“Sabía que caminaba entre grandes, en un gran recinto frente a una gran multitud”. añadió.

“Podría haberlo hecho mejor. Quería que la gente viera quién es Lester Martínez”, finalizó.