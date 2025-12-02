MLB: Devin Williams deja el Bronx para jugar con los Mets en Queens

Los Mets de Nueva York , en su objetivo de reforzar el bullpen, llegaron a un acuerdo de tres años y US$45 millones con el relevista agente libre Devin Williams , según informaron múltiples fuentes. El equipo de la MLB aún no ha confirmado la transacción, ya que no es oficial.

Williams cruzará la ciudad desde los Yankees, su exequipo rival, con quienes pasó toda la temporada del 2025. Cabe destacar que, según múltiples fuentes, los Mets aún tienen interés en volver a firmar al cerrador puertorriqueño Edwin Díaz incluso después de haber llegado a un acuerdo con Williams. Según una de esas fuentes, este último está dispuesto a asumir el rol de preparador si el club logra retener a Díaz.

¡Del Bronx a Queens! El estelar relevista Devin Williams deja los Yankees y llega a un acuerdo con los Mets de Nueva York por tres años y más de 50 millones de dólares, según @JeffPassan . #MLBRPC @MLB pic.twitter.com/sec2ZTIukI

Los Yankees no le extendieron una oferta calificada a Williams, por lo que no hay compensación de selecciones del Draft amateur de MLB ni penalización alguna por firmarlo.

A simple vista, Williams tuvo la peor temporada de su carrera en 2025. En 67 presentaciones tras ser cambiado de los Cerveceros a los Yankees en diciembre del año anterior, el derecho registró una efectividad de 4.79 --llegaba a la campaña del 2025 con una efectividad de por vida de 1.83 en seis temporadas con Milwaukee.

Pero al mirar más a fondo, se puede ver que Williams en realidad tuvo algo de mala suerte la temporada pasada. Su FIP fue más de dos carreras inferior a su efectividad, con 2.68. Y su EFE esperada fue de 3.04. El porcentaje de contactos fuertes en su contra --aunque el más alto de su carrera-- no fue alarmante: 35.7%.

Devin Williams buscará seguir sano para ayudar a los Mets - MLB

Durante su carrera de siete años en las Grandes Ligas, Williams ha sido relativamente duradero, con la excepción de la temporada 2024, cuando se perdió un tiempo considerable debido a fracturas por estrés en la espalda. Hizo su debut esa campaña el 28 de julio y, en 22 presentaciones con Milwaukee después de eso, registró una efectividad de 1.25 y ponchó al 43.2% de los bateadores que enfrentó.

Considerando su historial, hay muchas razones para creer que Williams podría tener una campaña de repunte a los 31 años en 2026.

FUENTE: MLB