UFC 334: Joselyne Edwards pendiente del combate titular de Kayla Harrison vs Amanda Nunes

La panameña Joselyne Edwards tendrá un papel importante en UFC 334, al ser seleccionada como peleadora de reserva para el combate por el campeonato de peso gallo entre Kayla Harrison y Amanda Nunes.

La información fue revelada por MMA Fighting, luego de que varias fuentes cercanas a la situación confirmaran que Edwards participará en el pesaje oficial como posible sustituta para el enfrentamiento que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York .

La pelea entre Harrison y Nunes, correspondiente a la división de las 135 libras, será el combate coestelar de UFC 334.

Joselyne Edwards recibe una importante oportunidad en UFC

La peleadora panameña se ha ganado esta posibilidad gracias a su destacado rendimiento dentro del octágono, acumulando cinco victorias consecutivas desde finales de 2024.

Durante esa racha, Edwards consiguió finalizar a cuatro de sus rivales, dos de ellas en el primer asalto, antes de imponerse por decisión a Norma Dumont en su presentación más reciente.

Estos resultados le han permitido posicionarse entre las principales exponentes de la categoría gallo y mantenerse cerca de una oportunidad por el campeonato mundial.

Harrison y Nunes protagonizarán un esperado enfrentamiento

El duelo entre Kayla Harrison y Amanda Nunes estaba previsto inicialmente para enero de 2026, durante la primera cartelera de UFC del año. Sin embargo, tuvo que ser aplazado durante diez meses debido a una lesión en el cuello de Harrison, que requirió una intervención quirúrgica.

Por su parte, Nunes, excampeona mundial de dos divisiones, decidió esperar la recuperación de su antigua compañera de equipo para concretar su regreso a la competición, descartando la posibilidad de disputar un campeonato interino contra otra rival.