¿Cómo van Leonardo Bernal y Jaime Barría con las Estrellas Orientales en la LIDOM?

Las Estrellas Orientales de los panameños Leonardo Bernal y Jaime Barría tienen marca de 5-3 en la tabla de posiciones de la LIDOM, tras los Tigres de Licey que tienen marca de 6-3.
Leonardo Bernal
"Toto" batea para .200 en 8 partidos con 25 turnos, 4 carreras, 5 hits (1 doble, 2 HR), 4 remolcadas, 3 bases por bolas, 10 ponches.
Jaime Barría
Tiene marca de 1-0 en 2 aperturas, en 6.2 lanzados, con 5 hits permitidos, 4 carreras permitidas (todas sucias), 2 bases por bolas, 4 ponches 1.05 de WHIP y los oponentes le batean para .200