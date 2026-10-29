BÉISBOL Béisbol -  29 de octubre de 2026 - 08:50

¿Cómo van Leonardo Bernal y Jaime Barría con las Estrellas Orientales en la LIDOM?

Los panameños Leonardo Bernal y Jaime Barría juegan para las Estrellas Orientales en la LIDOM.

¿Cómo van Leonardo Bernal y Jaime Barría con las Estrellas Orientales en la LIDOM?

¿Cómo van Leonardo Bernal y Jaime Barría con las Estrellas Orientales en la LIDOM?

FOTO / ChatGPT

Las Estrellas Orientales de los panameños Leonardo Bernal y Jaime Barría tienen marca de 5-3 en la tabla de posiciones de la LIDOM, tras los Tigres de Licey que tienen marca de 6-3.

En el último partido precisamente este fue el enfrentamiento donde los de Licey ganaron 3-0.

Leonardo Bernal

"Toto" batea para .200 en 8 partidos con 25 turnos, 4 carreras, 5 hits (1 doble, 2 HR), 4 remolcadas, 3 bases por bolas, 10 ponches.

Jaime Barría

Tiene marca de 1-0 en 2 aperturas, en 6.2 lanzados, con 5 hits permitidos, 4 carreras permitidas (todas sucias), 2 bases por bolas, 4 ponches 1.05 de WHIP y los oponentes le batean para .200

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