¿Cómo van Leonardo Bernal y Jaime Barría con las Estrellas Orientales en la LIDOM? FOTO / ChatGPT

Las Estrellas Orientales de los panameños Leonardo Bernal y Jaime Barría tienen marca de 5-3 en la tabla de posiciones de la LIDOM, tras los Tigres de Licey que tienen marca de 6-3.

En el último partido precisamente este fue el enfrentamiento donde los de Licey ganaron 3-0.

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