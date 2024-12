Yankees seleccionan al panameño Luis Durango Jr. en Draft de Regla 5 de Ligas Menores

Los Yankees de New York seleccionaron al panameño Luis Durango Jr. en la primera ronda del Draft de la Regla 5 de Ligas Menores.

Reacción de Luis Durango Jr.

"En julio de 2019 comenzó esta gran aventura. Los Indios de Cleveland, hoy los Guardianes, me abrieron las puertas al mejor béisbol del mundo, y por ello siempre estaré agradecido. Soy un fiel creyente en los procesos y en que cada ciclo tiene su momento. Hoy, este capítulo llega a su fin, pero también marca el inicio de una nueva y emocionante etapa en mi carrera", escribió el pelotero en sus redes sociales.

Durango Jr. también agradeció al staff de la organización de Cleveland.

"El camino continúa, y es momento de trabajar aún más para alcanzar cada una de las metas que tengo por delante. Con entusiasmo y determinación, sigo avanzando hacia el futuro. Estoy tan feliz por anunciar que continuaré mi carrera con los Yankees y quiero agradecer a Dios por esta hermosa oportunidad de seguir jugando este deporte. Gracias Papá Dios has sido fiel conmigo cada día me demuestras tu fidelidad hacia a mi let’s go NY", añadió Durango Jr.