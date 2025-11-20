Mundial 2026: Definidos los partidos para los playoffs intercontinentales y de UEFA

Ya quedaron definidos los partidos de playoffs intercontinentales y de UEFA rumbo al Mundial 2026 que se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.
Playoffs Intercontinental
Path 1
- Nueva Caledonia vs Jamaica
El ganador de este partido enfrentará a República Democrática del Congo
Path 2
- Bolivia vs Surinam
El ganador de este partido enfrentará a Irak
En Guadalajara y Monterrey se disputarán los partidos.
Playoffs UEFA
Path A
- Italia vs Irlanda del Norte
- Gales vs Bosnia y Herzegovina
La final de este vía será en Gales vs Bosnia y Herzegovina
Path B
- Ucrania vs Suecia
- Polonia vs Albania
La final de este vía será en Ucrania o Suecia
Path C
- Turquía vs Rumania
- Eslovaquia vs Kosovo
La final de este vía será en Eslovaquia o Kosovo
Path D
- Dinamarca vs Macedonia del Norte
- República Checa vs República de Irlanda
La final de este vía será en República Checa o República de Irlanda