Mundial 2026: Definidos los partidos para los playoffs intercontinentales y de UEFA

Ya quedaron definidos los partidos de playoffs intercontinentales y de UEFA rumbo al Mundial 2026 que se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Karembeu y Materazzi, ganadores de la Copa Mundial de la FIFA con sus respectivas selecciones, y Dahlin, que catapultó a Suecia al tercer puesto en 1994, ejercieron de ayudantes en los sorteos

Playoffs Intercontinental

Path 1

Nueva Caledonia vs Jamaica

El ganador de este partido enfrentará a República Democrática del Congo

Path 2

Bolivia vs Surinam

El ganador de este partido enfrentará a Irak

En Guadalajara y Monterrey se disputarán los partidos.

Playoffs UEFA

Path A

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

La final de este vía será en Gales vs Bosnia y Herzegovina

Path B

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

La final de este vía será en Ucrania o Suecia

Path C

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

La final de este vía será en Eslovaquia o Kosovo

Path D

Dinamarca vs Macedonia del Norte

República Checa vs República de Irlanda

La final de este vía será en República Checa o República de Irlanda