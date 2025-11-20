Kadir Barría: El equipo Sub-20 del Botafogo se corona campeón del Campeonato Carioca FOTO / Botafogo

El Botafogo Sub-20 se coronó campeón del Campeonato Carioca tras vencer al Vasco Da Gama en la tanda de penales por 3-2. Durante el torneo el panameño Kadir Barría tuvo participación con este equipo.

Dirigido por Rodrigo Bellão, Botafogo logró su tercer título del año en la categoría sub-20. Anteriormente, había ganado la Copa Dallas y la Copa Río Sub-20.

En la semifinales de ida ante el Flamengo había anotado uno de los goles en el 3-0, pero luego fue expulsado.

Kadir Barría anotó cinco goles con el Sub-20 del Botafogo, pero su irrupción al primer equipo provocaron que tuviera menos participación en las inferiores.

El panameño viene de darle el triunfo al primer equipo ante el Sport Recife donde desde la banca ingresó para anotar dos goles para ganar 3-2.

En el primer tanto controló en el área con el muslo para rematar por bajo a los casi 15 minutos de la segunda parte. Y sobre el final del partido, cuando ya la reposición estaba con cuatro minutos añadidos, apareció fuera del área para un control orientado y disparar fuerte y alto, su tiro pegó en el travesaño y se metió en el fondo.

Tras este partido mostró su emoción por la clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026 y además recordó a su padrino "Matador" Tejada.

Botafogo Sub-20 campeón