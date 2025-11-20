Kadir Barría: ¿Cuándo vuelve a jugar el Botafogo?

LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  20 de noviembre de 2025 - 12:57

El Botafogo viene de una victoria por 3-2 ante Sport Recife con una gran actuación del delantero panameño Kadir Barría.

FOTO / Botafogo

El delantero panameño anotó dos goles entrando de cambio para darle el triunfo al Botafogo que llegó a 55 puntos y se encuentra en la quinta posición de la Serie A de Brasil.

Hasta el momento Barría suma 7 goles entre la Sub-20 (que hoy se coronó campeón en el Campeonato Carioca) y el primer equipo, en el que el DT Davide Ancelotti le ha dado oportunidades.

Al frente tendrán al Gremio que está en el puesto 11 con 43 unidades y que viene de ganar 2-0 al Vasco da Gama.

¿Cuándo vuelve a jugar el Botafogo?

El sábado 22 de noviembre el Botafogo recibe al Gremio en el Estadio Olímpico Nilton Santos a las Estadio Olímpico Nilton Santos.

