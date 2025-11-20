MAREA ROJA Marea Roja -  20 de noviembre de 2025 - 17:31

La FPF anuncia convocadas de Panamá para el UNCAF Femenino U16

La FPF anunció la convocatoria de Panamá Femenina para el Torneo UNCAF Femenino U16 que se realizará en Managua.

La FPF anuncia convocadas de Panamá para el UNCAF Femenino U16

La FPF anuncia convocadas de Panamá para el UNCAF Femenino U16

La Selección Femenina Sub-16 de Panamá ya viajó rumbo a Nicaragua y se encuentra lista para hacer su estreno en el próximo Torneo Femenino UNCAF Sub-16 FIFA Forward, anunció la FPF.

La dirigidas por el entrenador Gerard Aubí viajaron esta mañana a territorio nicaragüense y ya descansan en su hotel, aguardando por su estreno en una competición que sirve como primer paso en su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

La Sub-16 Femenina quedó ubicada en el grupo B junto a las selecciones Sub-16 de Costa Rica, Honduras y el invitado Puerto Rico, mientras que en el grupo A quedaron sembradas las selecciones de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice.

La Sub-16 Femenina estará debutando mañana, viernes 21 de noviembre cuando se mida a la Sub-16 de Costa Rica, a las 5pm, en el partido que abre el torneo.

Luego jugarán el domingo 23 de noviembre frente a la Sub-16 Femenina de Puerto Rico, a las 8pm.

La FPF anuncia convocatoria de Panamá

Y cierran las acciones de la ronda de grupos el martes 25 cuando se enfrenten a la Sub-16 de Honduras, a las 5pm.

Todos los encuentros tendrán como sede el Estadio Nacional de Managua.

El formato de la competición tiene a los equipos que finalicen como primer lugar de sus respectivos grupos enfrentándose en la gran final, programada para el jueves 27 de noviembre, a las 8:30 p.m.

Los segundos lugares de cada grupo estarán disputándose el tercer lugar del torneo, también el jueves 27 y así respectivamente entre los terceros lugares jugando por el quinto puesto y los cuartos lugares enfrentándose por el séptimo puesto.

Luego del Torneo UNCAF, la escuadra femenina estará disputando la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, a realizarse del 24 de enero al 2 de febrero, en la sede de Bermudas.

Panamá quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.

Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.

En esta nota:
Seguir leyendo

La FPF envió una carta a Concacaf y a la FIFA por la falta de seguridad en Guatemala

Gianni Infantino felicita a Panamá por su clasificación al Mundial 2026

Selección de Panamá en el top 30 del Ranking FIFA tras clasificar al Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias