La FPF anuncia convocadas de Panamá para el UNCAF Femenino U16

La Selección Femenina Sub-16 de Panamá ya viajó rumbo a Nicaragua y se encuentra lista para hacer su estreno en el próximo Torneo Femenino UNCAF Sub-16 FIFA Forward, anunció la FPF.

La dirigidas por el entrenador Gerard Aubí viajaron esta mañana a territorio nicaragüense y ya descansan en su hotel, aguardando por su estreno en una competición que sirve como primer paso en su preparación rumbo a la próxima Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 .

La Sub-16 Femenina quedó ubicada en el grupo B junto a las selecciones Sub-16 de Costa Rica, Honduras y el invitado Puerto Rico, mientras que en el grupo A quedaron sembradas las selecciones de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice.

La Sub-16 Femenina estará debutando mañana, viernes 21 de noviembre cuando se mida a la Sub-16 de Costa Rica, a las 5pm, en el partido que abre el torneo.

Luego jugarán el domingo 23 de noviembre frente a la Sub-16 Femenina de Puerto Rico, a las 8pm.

La FPF anuncia convocatoria de Panamá

Y cierran las acciones de la ronda de grupos el martes 25 cuando se enfrenten a la Sub-16 de Honduras, a las 5pm.

Todos los encuentros tendrán como sede el Estadio Nacional de Managua.

El formato de la competición tiene a los equipos que finalicen como primer lugar de sus respectivos grupos enfrentándose en la gran final, programada para el jueves 27 de noviembre, a las 8:30 p.m.

Los segundos lugares de cada grupo estarán disputándose el tercer lugar del torneo, también el jueves 27 y así respectivamente entre los terceros lugares jugando por el quinto puesto y los cuartos lugares enfrentándose por el séptimo puesto.

Luego del Torneo UNCAF, la escuadra femenina estará disputando la Primera Ronda de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 Concacaf 2026, a realizarse del 24 de enero al 2 de febrero, en la sede de Bermudas.

Panamá quedó ubicada en el Grupo B junto a Bermudas, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Bonaire.

Después de los partidos de la Fase de Grupos, que se disputarán bajo el formato de todos contra todos, los seis ganadores de grupo y los dos mejores segundos clasificados avanzarán a la Ronda Final, uniéndose a los cuatro equipos mejor clasificados de la región, que recibieron un pase directo a la Ronda Final (enumerados en orden alfabético): Canadá, México, Puerto Rico y Estados Unidos.