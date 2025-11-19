La selección de Panamá fue recibida por el Presidente de la República José Raúl Mulino

FÚTBOL Marea Roja -  19 de noviembre de 2025 - 18:10

José Raúl Mulino, Presidente de la República recibió a la clasificada al Mundial 2026 selección de Panamá.

FOTO: PANDEPORTES

El Presidente de la República José Raúl Mulino recibió este miércoles 19 de noviembre a la selección de Panamá, después de lograr la clasificación a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Tras horas de celebración que se extendieron casi hasta el amanecer, el cuerpo técnico y algunos jugadores de "La Roja" tuvieron presencia en el Palacio de Las Garzas, además del Presidente de la Federación Panameña de Fútbol Manuel Arias.

Alberto Quintero, Cristian Martínez y Eric Davis fueron de los protagonistas que se dieron cita, dos jugadores del plano local y un legionario, acompañados por el cuerpo técnico, entre ellos el DT Thomas Christiansen.

"En nombre de todo el país, gracias, se lucieron y tremendo, ver el esfuerzo que los sitúa más arriba", mencionó el Presidente de la República de Panamá.

Thomas destaca celebración tras clasificación de la selección de Panamá

El hispano danés habló par ESPN y destacó lo sorprendente que fue la celebración en las calles de Panamá tras conseguir su segundo mundial en la historia.

Los protagonistas del equipo nacional deberán volver a sus distintos clubes para continuar con su buen accionar y esperar los próximos llamados previos a la gran cita.

