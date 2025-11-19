La selección de Panamá fue recibida por el Presidente de la República José Raúl Mulino

El Presidente de la República José Raúl Mulino recibió este miércoles 19 de noviembre a la selección de Panamá, después de lograr la clasificación a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
Alberto Quintero, Cristian Martínez y Eric Davis fueron de los protagonistas que se dieron cita, dos jugadores del plano local y un legionario, acompañados por el cuerpo técnico, entre ellos el DT Thomas Christiansen.
"En nombre de todo el país, gracias, se lucieron y tremendo, ver el esfuerzo que los sitúa más arriba", mencionó el Presidente de la República de Panamá.
Los protagonistas del equipo nacional deberán volver a sus distintos clubes para continuar con su buen accionar y esperar los próximos llamados previos a la gran cita.