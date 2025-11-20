"Bam" Jesse Rodríguez, un joven campeón con precisión de cirujano vuelve el fin de semana

La invicta estrella libra por libra Jesse Rodríguez volverá al cuadrilátero este fin se semana, en pleito de unificación de la categoría peso supermosca en velada en el ANB Arena, Riyadh.

Con 25 años de edad, el zurdo irá por una hazaña de gran nivel, después de ganarle de manera contundente a Phumelela Cafu, en un pleito que terminó en un TKO en 10 asaltos de combate, en una actuación brillante de defensa y ataque.

The ringside angle of Jesse 'Bam' Rodriguez's stoppage over Phumelela Cafu pic.twitter.com/rliTBNjYOh — Ring Magazine (@ringmagazine) July 20, 2025

Un cirujano en el ring, Jesse Rodríguez

El apodado como "Bam" actualmente es el número 6 libra por libra del mundo, un prodigio del deporte que poco a poco ha elevado su nombre a lo más alto, a pesar de su corta edad.

Un manejo de los ángulos impresionante y una precisión de cirujano hacen de Jesse Rodríguez un peligro en el cuadrilátero y un sólido campeón mundial.

El estadounidense con raíces mexicanas según los datos de CompuBox tiene el mejor porcentaje de precisión de golpes (39,5%) en el actual boxeo mundial.

Un atleta que deberá imponer su estilo el sábado 22 de noviembre, ante un rival con mucha fuerza y energía, en un choque se estilos en velada de DAZN Boxing, que elevará un legado.