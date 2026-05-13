¿Cuántas veces fue la Selección de Panamá al Mundial de Fútbol?

La Selección de Panamá sufrió y luchó hasta el final para asegurar su clasificación a la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, un hecho que marcó un momento especial para todo un país que sueña con conseguir su primera victoria en la cita mundialista.

Los canaleros hicieron historia cuando aseguraron su boleto a su primera Copa del Mundo en Rusia 2018, gracias a un gol de Román Torres el 10 de octubre de 2017, que le dio la victoria sobre Costa Rica en el Estadio Rommel Fernández.

Para Qatar 2022, el onceno nacional no pudo clasificar y siguió trabajando para fortalecer un proceso que llegará en forma a las eliminatorias del Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen cumplieron y avanzaron a su segundo mundial, cuando vencieron a Guatemala y doblegaron en casa a El Salvador, unos resultados que le permitieron arrebatar la primera posición a Surinam en la última jornada.

¿Cuántas veces fue la Selección de Panamá al Mundial de Fútbol?