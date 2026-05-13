La Selección de Panamá sufrió y luchó hasta el final para asegurar su clasificación a la Copa Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, un hecho que marcó un momento especial para todo un país que sueña con conseguir su primera victoria en la cita mundialista.
Para Qatar 2022, el onceno nacional no pudo clasificar y siguió trabajando para fortalecer un proceso que llegará en forma a las eliminatorias del Mundial 2026.
Los dirigidos por Thomas Christiansen cumplieron y avanzaron a su segundo mundial, cuando vencieron a Guatemala y doblegaron en casa a El Salvador, unos resultados que le permitieron arrebatar la primera posición a Surinam en la última jornada.
¿Cuántas veces fue la Selección de Panamá al Mundial de Fútbol?
- Rusia 2018 con Hernán Darío "Bolillo" Gómez como DT
- Estados Unidos, México y Canadá con Thomas Christiansen como DT