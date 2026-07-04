Estados Unidos vs Bélgica: Fecha, hora y dónde ver en octavos del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial 2026 por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle. Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026.
Bélgica, por su parte, busca alcanzar los cuartos de final por cuarta vez y por tercera en las últimas cuatro ediciones del torneo. El equipo de Rudi García lideró el Grupo G por delante de Egipto, Irán e Nueva Zelanda, antes de protagonizar una de las remontadas más espectaculares del torneo en la Ronda de 32. Tras ir perdiendo 2-0 a falta de siete minutos, los Diablos Rojos derrotaron a Senegal por 3-2 en la prórroga gracias a un doblete del capitán Youri Tielemans y un gol del suplente Lukaku.
ESTADOS UNIDOS VS BÉLGICA: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Lunes, 6 de julio de 2026
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Seattle
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
FUENTE: FIFA