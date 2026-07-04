Estados Unidos vs Bélgica: Fecha, hora y dónde ver en octavos del Mundial 2026 FOTO: IA

Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en la Copa Mundial 2026 por primera vez desde su dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014, con un puesto en los cuartos de final en juego en Seattle. Aunque la plantilla de Estados Unidos ha cambiado por completo desde aquel encuentro de 2014, Bélgica todavía puede contar con veteranos como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, además de Axel Witsel, que forma parte de la selección de los Diablos Rojos para 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino se clasificó para los octavos de final tras terminar primero del Grupo D y luego superar a Bosnia y Herzegovina por 2-0 en la Ronda de 32, a pesar de jugar gran parte de la segunda mitad con diez jugadores. Folarin Balogun, cuyas actuaciones han sido clave en el recorrido de Estados Unidos, abrió el marcador, pero fue expulsado en el minuto 64. Su sanción supone un duro golpe para las Estrellas y Rayas, cuya victoria ante Bosnia y Herzegovina fue su primer triunfo en una eliminatoria de la Copa del Mundo desde 2002, la última vez que el país alcanzó los cuartos de final.

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