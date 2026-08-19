Atlético de Madrid gana al Málaga en la primera fecha de LaLiga

Kang in Lee sólo necesitó 13 minutos para reafirmar la importancia de su fichaje, diferencial en su irrupción en el Atlético de Madrid y el Metropolitano, por el cambio de paso, de fuera hacia dentro en horizontal sobre la línea del área para el zurdazo incontestable con el que solucionó un inquietante partido frente al Málaga en LaLiga , sentenciado con un golazo de falta directa a una escuadra de Álex Baena (85') ya en el tramo final (2-0).

Ya era el minuto 70, debutante ante su afición desde el 57, cuando el atacante surcoreano impuso una superioridad sólo teórica hasta entonces, nada práctica, con el conjunto andaluz con sobrados argumentos para sentirse más que merecedor del empate cuando el partido esperaba un instante de inspiración, como ocurrió. Primero fue Kang in Lee. Después, Baena, con un magnífico golpeó. Individualidades. El Atlético aún necesita ajustarse más como colectivo.

La victoria es tiempo. Fue un alivio para el Atlético. Y para Simeone, muy inquieto por el estreno. Por los condicionantes del Mundial, por la preocupación de no tener a todos disponibles para todo en el primer encuentro de competición y advertido por cómo se esfumaron tantos puntos al inicio en el pasado ejercicio, sin que su conjunto esté hecho ni apuntalado.

“Estamos en proceso de poder ajustar qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir y vamos necesitar el tiempo que no hay”, expresó en la víspera el técnico argentino. Es lo que tiene una plantilla de tan alto nivel, con tantos internacionales, con hasta ocho finalistas del Mundial 2026. Los daños colaterales se sintieron en el debut, sobre todo al principio.

Las ausencias del Atlético de Madrid

No estaba para nada Julián Álvarez (sin estar presente en el terreno, contra él sólo hubo un insulto puntual y muy tenue por parte de algunos ultras del Atlético y silbado por parte de la grada, tras su deseo expreso de irse al Barcelona), tampoco ‘Cuti’ Romero, fuera de la convocatoria los dos, pendientes de más carga, rodaje y piernas.

Tampoco estaban para ser titulares ni Llorente ni Baena ni Pubill ni Grimaldo ni Giuliano ni Kang in Lee… Más de medio equipo que se presupone que poblará el once tipo según avance la competición. Pero no hay excusa en este Atlético. No debería tenerlas.

FUENTE: EFE