Thomas Christiansen: ¿Qué dijo sobre el avión de la Selección de Panamá?

"Muy bonito y rojo como tenía que ser", fueron las primeras palabras del director técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , tras ver de primera mano el avión que utilizarán para viajar a la Copa Mundial 2026.

"Tenía que ser rojo" Thomas Christiansen y sus impresiones, tras ver el avión de la selección de Panamá para el Mundial 2026. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/JIZMpySgQZ

"Tiene dos leyendas, una de cada lado del avión, marcando la historia del fútbol panameño", agregó sobre los momentos icónicos que tiene el avión con la chilena de Luis Tejada y la definición de Román Torres para clasificarnos a nuestro primer mundial.

"Queremos dejar a Panamá en alto, haciendo un buen mundial y vamos a intentarlo todo para devolverle ese cariño", añadió.

Para finalizar, dijo que el avión no juega y los jugadores saben lo que se juegan, teniendo en cuenta la responsabilidad que tienen para estar a un buen nivel.

El Boeing 737 MAX 8 fue presentado el 5 de mayo en La Fábrica de Boeing, ubicado en Everett, Washington, Estados Unidos, aproximadamente a 40 km al norte de Seattle.

Detalles del avión de la Selección de Panamá para el Mundial 2026