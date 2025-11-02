Alineación del FC Barcelona para enfrentar al Elche en LaLiga

El FC Barcelona recibirá al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic por la jornada 11 de la competición española (LaLiga), con Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran liderando el ataque.

Los culés llegan a este compromiso como terceros en la tabla de posiciones con 22 puntos, mientras que la visita en el noveno lugar con 14 unidades.

Disponibles para el FC Barcelona

Así, los 21 convocados por Flick para recibir hoy al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).

Entre los convocados destacan Rober Lewandoswki y Dani Olmo, que recibieron alta medica y deportiva recientemente.

Alineación culé