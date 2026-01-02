Los Celtics, los Heat y los Rockets abren el 2026 con victorias

Los Boston Celtics del español Hugo González, los Miami Heat del mexicano Jaime Jáquez y los Houston Rockets de Kevin Durant comenzaron este jueves su 2026 con tres triunfos a domicilio contra Sacramento Kings, Detroit Pistons y Brooklyn Nets, respectivamente.

Además, Kawhi Leonard abrió el nuevo año de forma estelar, al anotar 45 puntos en el 118-101 de Los Ángeles Clippers contra los Utah Jazz.

El ex de los Toronto Raptors había metido 55 puntos el pasado domingo contra los Detroit Pistons y llevó de la mano unos Clippers que se relanzaron en esta temporada con una racha de seis triunfos consecutivos.

Miami Heat y Rockets ganan sus partidos

Los Heat extendieron su racha de triunfos seguidos a cuatro con su 118-112 en el campo de unos Detroit Pistons, líderes del Este, que viven un momento complicado y perdieron tres de sus últimos cuatro partidos.

Norman Powell dirigió a los Heat con 36 puntos, apoyado por un doble doble de quince puntos y catorce rebotes de Bam Adebayo. El mexicano Jaime Jáquez Jr dejó su firma en Detroit con 19 puntos y cinco asistencias saliendo del banquillo.

Los Pistons desperdiciaron los 31 puntos de Cade Cunningham y, pese a seguir líderes en el Este (25-9), vieron reducirse su margen de ventaja sobre los New York Knicks (23-10).

Durant, que jugó en Brooklyn de 2019 a 2023, regresó a la que fue su casa con 22 puntos y once asistencias para dirigir el cómodo 120-96 de los Rockets en el Barclays Center.

Los Rockets prolongaron su buen momento de forma en la NBA y consiguieron su cuarto triunfo consecutivo para incrementar su balance a 21 victorias y diez derrotas, la cuarta mejor marca en la Conferencia Oeste.

Los Nets, por su parte, sufrieron su segundo revés consecutivo y su balance de 10-21 les deja en la antepenúltima plaza en la Conferencia Este.

Durant metió 10 de sus 22 puntos en un gran segundo período, en el que lució su amplio arsenal técnico con unas espectaculares canastas en suspensión y entradas.