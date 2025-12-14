Los Spurs eliminaron a los Thunder y jugarán la final de NBA Cup ante los Knicks

Con un extraordinario Victor Wembanyama, que llevaba un mes sin jugar, los San Antonio Spurs tumbaron este sábado a los todopoderosos Oklahoma City Thunder por 109-111 en la semifinal del Oeste de la NBA Cup y se enfrentarán el martes a los New York Knicks en la gran final en Las Vegas.

Los Thunder llegaban a la semifinal con un halo de invencibilidad, con 16 victorias consecutivas, solo una derrota en toda la temporada y tras humillar a los Phoenix Suns en los cuartos de final.

Wembanyama fue el MVP de los Spurs

Wembanyama firmó un partido estelar para los Spurs. Alejado de las canchas desde el 14 de noviembre, cuando se lesionó en la pantorrilla ante los Golden State Warriors, el francés arrancó en el banquillo y salió al rescate de un equipo que estaba naufragando.

En menos de 21 minutos en cancha, 'Wemby' firmó 22 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y un robo. Pero lo más importante fue su disputa de la pintura y cómo abrió espacios en ataque. Con él en pista, los Spurs dominaron a los Thunder por 21 puntos.

Además de Wembanyama, para San Antonio, Devin Vassell aportó 23 puntos, Stephon Castle 22 y De'Aaron Fox otros 22.

Los Spurs lucharán el martes por su primer título desde el anillo de 2014. Hace seis temporadas que ni siquiera lograban clasificarse para los 'playoffs'.

Para los Thunder, que dominan la liga con mano de hierro, la NBA Cup empieza a convertirse en una maldición: en 2024 cayeron en la final ante los Milwaukee Bucks y este año sucumben en semifinales frente a los Spurs.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 29 puntos el partido.