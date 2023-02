NBA All-Star 2023: Joel Embiid podría ser baja 

Joel Embiid no ha querido dar por segura su presencia en el NBA All Star 2023 de este fin de seman a. En unas declaraciones ofrecidas a Rich Hofmann, periodista de The Athletic, el pívot ha reconocido que no se encuentra al 100% físicamente, y ha dejado abierta la posibilidad de que no participe en el partido de las estrellas.

https://twitter.com/theScore/status/1624457273505419264 Embiid is playing the All-Star game by ear due to left foot soreness. pic.twitter.com/aheNIuo8vB — theScore (@theScore) February 11, 2023

"No estoy seguro de qué va a pasar, porque ahora mismo no me encuentro totalmente sano" confesó. "Llevo sin estarlo tres o cuatro semanas, pero he intentado aguantar hasta el parón del All-Star sin perderme ningún partido. Creo que he llegado a un punto en el que necesito seguir los consejos del cuerpo médico. En su momento me dijeron que necesitaba tomarme un descanso de dos semanas, así que ahora vamos a ver qué tal van los próximos días y a tomar decisiones a partir de eso".