NBA: Aumenta la tasa de vacunación entre jugadores a un 95%

La tasa de toda la liga ahora es de alrededor del 95% al contar a aquellos que ahora están al menos en el proceso de vacunación, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ni la NBA ni la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto dieron a conocer la cifra públicamente.

Basado en un recuento aproximado de casi 600 jugadores en la liga en este momento para los campamentos de entrenamiento, esa cifra estará más cerca de 500 cuando la temporada regular comience el 19 de octubre y las listas se recorten, la cifra del 95% sugeriría que, en promedio, uno jugador por equipo no está vacunado.

Se informó por primera vez la cifra del 95%. A principios de semana, AP informó que la tasa de toda la liga entrando en la semana era del 90% y estaba subiendo.

La NBA les dio a los equipos protocolos tentativos de salud y seguridad para la temporada el martes, detallando cómo los jugadores que no han recibido la vacuna COVID-19 serán evaluados con mucha más frecuencia que sus colegas vacunados y enfrentarán una serie de otras restricciones.

Entre las reglas para los jugadores no vacunados: No podrán comer en la misma habitación con los compañeros de equipo vacunados o el personal, deben tener casilleros lo más lejos posible de los jugadores vacunados, y deben permanecer enmascarados y al menos a 6 pies de distancia de todos los demás asistentes. en cualquier reunión de equipo.

Además, los jugadores no vacunados "deberán permanecer en su residencia cuando estén en su mercado local", se les dijo a los equipos en el borrador de las reglas, una copia del cual fue obtenida por AP. También deberán permanecer en las propiedades del hotel del equipo cuando estén de viaje. En ambos casos, existen limitadas excepciones permitidas, como ir a comprar comestibles, llevar a los niños a la escuela y cosas por el estilo.

Casi la mitad de los equipos de la liga han dicho en los últimos días que ya están completamente vacunados o a punto de alcanzar ese umbral. Otros jugadores, como Andrew Wiggins de Golden State y Bradley Beal de Washington, han dicho que siguen sin vacunar.

Devin Booker de Phoenix, quien se perdió el comienzo del campamento después de dar positivo por COVID-19, no ha revelado su estado de vacunación. Tampoco Kyrie Irving de Brooklyn, aunque no aparecer en persona en el día de los medios de comunicación de los Nets en Nueva York el lunes sugeriría que no está vacunado.

Las leyes locales en San Francisco y Nueva York significan que los jugadores de los Warriors, Nets y New York Knicks deberán estar completamente vacunados contra el COVID-19 para poder jugar partidos en casa. Y si jugadores como Wiggins o Irving no pueden jugar en casa debido a su estado de vacunación, no se les pagará por esos juegos, dijo la NBA a principios de esta semana.

El primer juego de pretemporada de la temporada es el domingo cuando los Nets visitan a Los Angeles Lakers.

FUENTE: NBA