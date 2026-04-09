NBA: Cade Cunningham y su vuelta con los Pistons

El base de los Detroit Pistons de la NBA , Cade Cunningham, logró un doble-doble en su regreso a la alineación el miércoles contra los Milwaukee Bucks.

Cunningham, que había estado de baja desde el 19 de marzo tras sufrir un colapso pulmonar en una victoria sobre los Washington Wizards, terminó con 13 puntos y 10 asistencias en 26 minutos, en la victoria de los Pistons por 137-111.

“Me sentí muy bien en la cancha”, dijo. “Tengo que agradecer al personal médico y a los entrenadores, porque me ayudaron a sentirme en un excelente estado físico y cómodo durante todos los minutos que estuve jugando”.

Cunningham promediaba 24,5 puntos, 9,9 asistencias y 5,6 rebotes en 61 partidos esta temporada, pero los Pistons lograron un balance de 8-3 durante su ausencia.

“Nunca quieres ver lo que le pasó a Cade, pero no podíamos centrarnos solo en lo negativo”, dijo el entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff. “Nadie creía poder reemplazar a Cade, pero todos decidieron dar lo mejor de sí mismos. Eso es suficiente para que tengamos éxito”.

Bickerstaff dijo que el tiempo de juego de Cunningham en los dos últimos partidos de Detroit dependerá de cómo se sienta el jueves.

Se le considera un firme candidato para formar parte del Primer Equipo All-NBA. Sin embargo, solo alcanzará los 64 partidos incluso si juega los tres que le quedan a Detroit. La NBA exige que los jugadores disputen 65 partidos para optar a los premios de la temporada.

“Respeto lo que intentan hacer con la regla: los aficionados pagan mucho dinero para ver jugar a las superestrellas, no para verlas descansar”, dijo Bickerstaff. “Me pone en una situación difícil, pero sé que se habla de excepciones. No estoy seguro de cómo funcionaría, así que voy a terminar la temporada y ver qué pasa”.

Los Pistons (57-22) se han asegurado el primer puesto en la Conferencia Este. Además, han ganado la División Central por primera vez en 18 años y esperan conseguir su primera victoria en una serie de playoffs desde la temporada 2007-08.

“Muchos de nuestros jugadores tuvieron excelentes oportunidades para ganar confianza y aprender nuevas formas de atacar, tanto en ataque como en defensa”, dijo Bickerstaff. “Eso es importante, porque en los playoffs se ven muchas cosas diferentes”.