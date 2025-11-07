Finalissima 2026: Selección de Argentina vs España ya tendría fecha confirmada

La Finalissima 2026 enfrentará a las selecciones campeonas de las pasadas ediciones de la Copa América de la CONMEBOL 2024 ( Selección de Argentina ) y de la UEFA EURO 2024 ( España ).

Argentina, vigente campeona del mundo, ganó la última edición de la Finalissima, celebrada en 2022. En aquella edición, que tuvo lugar en el Wembley Stadium en Londres, la Albiceleste superó 3-0 a Italia.

Después de muchos rumores y una reunión en mayo entre representantes de la CONMEBOL, la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se definieron detalles importantes.

¿Cuándo y dónde se jugará la Finalissima 2026?

Según el Diario Marca, la Finalissima estaría programada para jugarse el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Qatar, escenario que albergó la final de la Copa Mundial 2022, donde los argentinos se coronaron campeones tras vencer a Francia en los penales.