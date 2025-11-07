Finalissima Fútbol Internacional -  7 de noviembre de 2025 - 15:34

Finalissima 2026: Selección de Argentina vs España ya tendría fecha confirmada

La Selección de Argentina y España chocarán en la Finalissima 2026, que ya tendría sede y día para disputarse.

Finalissima 2026: Selección de Argentina vs España ya tendría fecha confirmada

Finalissima 2026: Selección de Argentina vs España ya tendría fecha confirmada

Foto: beIN SPORTS

La Finalissima 2026 enfrentará a las selecciones campeonas de las pasadas ediciones de la Copa América de la CONMEBOL 2024 ( Selección de Argentina) y de la UEFA EURO 2024 (España).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marca/status/1986826745475965096?s=20&partner=&hide_thread=false

Argentina, vigente campeona del mundo, ganó la última edición de la Finalissima, celebrada en 2022. En aquella edición, que tuvo lugar en el Wembley Stadium en Londres, la Albiceleste superó 3-0 a Italia.

Después de muchos rumores y una reunión en mayo entre representantes de la CONMEBOL, la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se definieron detalles importantes.

¿Cuándo y dónde se jugará la Finalissima 2026?

Según el Diario Marca, la Finalissima estaría programada para jugarse el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Qatar, escenario que albergó la final de la Copa Mundial 2022, donde los argentinos se coronaron campeones tras vencer a Francia en los penales.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Es una posibilidad! Joan Laporta y posible homenaje a Lionel Messi en el Camp Nou

Celta de Vigo vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir jornada 12 LaLiga

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO J12 de LaLiga

Recomendadas

Últimas noticias