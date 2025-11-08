Manchester United rescató un dramático empate ante el Tottenham

Un cabezazo del neerlandés Mathijs De Ligt en el minuto 96 amargó a un Tottenham Hotspur que ya saboreaba su primer triunfo en casa en más de dos meses y que se veía ganador tras remontar al Manchester United en el tramo final.

El gol del defensa en la última jugada dio fin a un ocaso de partido de locura en el que el United ganaba el minuto 83, pero se vio perdiendo en el descuento tras los tantos del francés Mathys Tel y el brasileño Richarlison. La aparición de De Ligt en el último instante silenció al Tottenham Hotspur Stadium que no ha visto ganar en casa a su equipo en Premier League desde la primera jornada.

Un cierre de partido con goles para Manchester United y Tottenham

Los 'Red Devils', que suman cinco partidos sin perder por primera vez desde que llegó el luso Rúben Amorim, estaban abajo en el minuto 95, pese a haber dominado hasta el minuto 83 gracias a un cabezazo de Bryan Mbeumo y las paradas de Senne Lammens.

El camerunés fue elegido este viernes mejor jugador de la Premier League en octubre y lo celebró de la mejor manera posible. En el minuto 32, se deshizo de la marca del español Pedro Porro y colocó en la escuadra del argentino Vicario un centro de Amad Diallo. No lo celebró, como pidiendo perdón al ahora entrenador de los 'Spurs', el danés Thomas Frank, con el que trabajó en el Brentford.

El empate no acaba de contentar a ninguno de los dos ya que los 'Spurs' se quedan terceros con 18 puntos y pueden finalizar la jornada a diez del líder si el Arsenal gana, mientras que el United tiene también la misma cantidad, pero es séptimo por la peor diferencia de goles.

