NBA: Chris Paul fue traspasado a los Raptors en un acuerdo entre tres equipos

Según informes de la NBA , el veterano base Chris Paul se dirige a Toronto en un acuerdo de tres equipos con Los Ángeles y Brooklyn, según varios informes.

Paul, 12 veces All-Star que planea retirarse después de esta temporada, podría ser traspasado nuevamente antes de la fecha límite del jueves, según Shams Charania de ESPN.

Movimientos en la NBA

Los Toronto Raptors reciben:

Chris Paul (vía Clippers)

Las redes reciben:

Ochai Agbaji (vía Raptors)

Selección de segunda ronda de 2032 (vía Raptors)

Los Clippers reciben:

Derechos de Vanja Marinkovi (vía Brooklyn).

Agbaji promedia 4,3 puntos y 2,3 rebotes por partido esta temporada, ya que su rol y tiempo de juego han disminuido ligeramente en la temporada 2025-26. En la temporada 2024-25, Agbaji disfrutó de la mejor temporada de su carrera en anotación (10,4 puntos por partido) y fue titular en 45 de los 64 partidos que disputó. Esta temporada, ha participado en 42 partidos, 13 de ellos como titular.

El traslado de Paul a Toronto no requerirá que se reporte al equipo, según los informes.

Los Clippers se separaron de Paul a principios de diciembre después de que regresara al equipo como agente libre en julio pasado.

Experiencia y un nuevo camino en la NBA

Paul, de 40 años, disputaba su 21.ª temporada en la NBA y en noviembre insinuó con vehemencia que sería la última. El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos y registrar al menos 10.000 asistencias.

Se convirtió posiblemente en el jugador más destacado en la historia de la franquicia de los Clippers al liderar al equipo a seis temporadas ganadoras entre 2011 y 2017, incluidos los dos primeros títulos de la División del Pacífico de los Clippers y tres victorias en series de playoffs.

Tiene un promedio de 2,9 puntos y 3,3 asistencias por partido esta temporada, jugando sólo 14,2 minutos por partido (todos ellos mínimos de su carrera) y no jugó en absoluto en cinco partidos consecutivos a mediados de noviembre.

Paul anotó ocho puntos y dio tres asistencias mientras jugaba 15 minutos contra el Heat en lo que resultó ser su último partido con el equipo, un partido en el que Harden y otros titulares fueron efectivamente enviados a la banca, en la última señal de discordia para el equipo del entrenador Tyronn Lue.

Paul regresó a Los Ángeles como agente libre el pasado julio, reincorporándose a una franquicia donde la afición lo adora y con una remota posibilidad de competir por su primer campeonato junto a Kawhi Leonard y James Harden. Según informes, Harden fue traspasado a los Cleveland Cavaliers el martes a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda.