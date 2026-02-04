NBA: Chris Paul fue traspasado a los Raptors en un acuerdo entre tres equipos

Según informes de la NBA, el veterano base Chris Paul se dirige a Toronto en un acuerdo de tres equipos con Los Ángeles y Brooklyn, según varios informes.
Movimientos en la NBA
Los Toronto Raptors reciben:
- Chris Paul (vía Clippers)
Las redes reciben:
- Ochai Agbaji (vía Raptors)
- Selección de segunda ronda de 2032 (vía Raptors)
Los Clippers reciben:
- Derechos de Vanja Marinkovi (vía Brooklyn).
Agbaji promedia 4,3 puntos y 2,3 rebotes por partido esta temporada, ya que su rol y tiempo de juego han disminuido ligeramente en la temporada 2025-26. En la temporada 2024-25, Agbaji disfrutó de la mejor temporada de su carrera en anotación (10,4 puntos por partido) y fue titular en 45 de los 64 partidos que disputó. Esta temporada, ha participado en 42 partidos, 13 de ellos como titular.
El traslado de Paul a Toronto no requerirá que se reporte al equipo, según los informes.
Los Clippers se separaron de Paul a principios de diciembre después de que regresara al equipo como agente libre en julio pasado.
Experiencia y un nuevo camino en la NBA
Paul, de 40 años, disputaba su 21.ª temporada en la NBA y en noviembre insinuó con vehemencia que sería la última. El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12.552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20.000 puntos y registrar al menos 10.000 asistencias.
Se convirtió posiblemente en el jugador más destacado en la historia de la franquicia de los Clippers al liderar al equipo a seis temporadas ganadoras entre 2011 y 2017, incluidos los dos primeros títulos de la División del Pacífico de los Clippers y tres victorias en series de playoffs.
Tiene un promedio de 2,9 puntos y 3,3 asistencias por partido esta temporada, jugando sólo 14,2 minutos por partido (todos ellos mínimos de su carrera) y no jugó en absoluto en cinco partidos consecutivos a mediados de noviembre.
Paul anotó ocho puntos y dio tres asistencias mientras jugaba 15 minutos contra el Heat en lo que resultó ser su último partido con el equipo, un partido en el que Harden y otros titulares fueron efectivamente enviados a la banca, en la última señal de discordia para el equipo del entrenador Tyronn Lue.
Paul regresó a Los Ángeles como agente libre el pasado julio, reincorporándose a una franquicia donde la afición lo adora y con una remota posibilidad de competir por su primer campeonato junto a Kawhi Leonard y James Harden. Según informes, Harden fue traspasado a los Cleveland Cavaliers el martes a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda.