NBA: Clippers intercambian a James Harden a los Cavaliers por Darius Garland

Según se informa, Los Angeles Clippers y los Cleveland Cavaliers están involucrados en un intercambio de bases de alto riesgo en la NBA , con James Harden y Darius Garland.

James Harden se dirige a los Cavs, y los Clippers acordaron enviar al 11 veces All-Star de regreso a la Conferencia Este durante su temporada con mayor puntuación en seis años, según varios informes.

Intercambio NBA

LA recibe:

Darius Garland

Futura selección de segunda ronda

Cleveland recibe:

James Harden

Los Cavaliers ceden al base Darius Garland y una selección de segunda ronda, según informes, pero el acuerdo aún no se ha formalizado. La aprobación podría llegar el miércoles, cuando los Cavaliers y los Clippers se enfrenten en Inglewood, California.

"Significa mucho para nuestro equipo y lo hemos visto en los últimos tres años", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, el lunes por la noche cuando empezaron a circular rumores que indicaban que tal traspaso estaba cerca. "¿Quién no querría tener a James Harden?"

Harden está promediando 25,4 puntos esta temporada, su mayor cantidad desde que promedió 34,3 puntos en 2019-20.

Ha sido una parte importante del resurgimiento de los Clippers en la contienda por los playoffs (o al menos, por el play-in) después de un pésimo comienzo de 6-21.

"Significa mucho para nuestro equipo y lo hemos visto en los últimos tres años", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, el lunes por la noche cuando empezaron a circular rumores que indicaban que tal traspaso estaba cerca. "¿Quién no querría tener a James Harden?"

Un nuevo reto para Harden

Cleveland se convertirá en el sexto equipo de Harden. Jugó en Oklahoma City, luego en Houston, luego en Brooklyn, luego en Filadelfia y, desde 2023, en los Clippers.

Para los Cavaliers, parece ser un movimiento a corto plazo, ya que empareja a Harden, de 36 años, con otro base estrella, Donovan Mitchell. Para los Clippers, parece ser un movimiento con miras al futuro, con Garland, de 26 años y dos veces All-Star, promediando 18 puntos y 6,9 asistencias esta temporada.

Harden rescindió su último año de contrato con los Clippers el verano pasado para firmar un nuevo contrato que habría ascendido a 81,5 millones de dólares para esta temporada y la campaña 2026-27. El año que viene es a su elección, lo que básicamente significa que, de todas formas, tenía un contrato de un año.

Obtuvo ese acuerdo después de promediar 22,8 puntos, 5,8 rebotes y 8,7 asistencias y regresar al equipo All-NBA por primera vez desde 2019-20.

FUENTE: NBA