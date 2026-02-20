NBA: Cooper Flagg se perderá primer partido tras la pausa del All Star

El novato de los Dallas Mavericks de la NBA , Cooper Flagg, se perderá el primer partido del equipo tras el receso del Juego de las Estrellas en Minnesota el viernes por la noche debido a un esguince en la parte media del pie izquierdo, una lesión que mantuvo a la primera selección del draft fuera del evento Castrol Rising Stars.

El entrenador Jason Kidd dijo a los periodistas en Minnesota el jueves que Flagg estaba siendo evaluado día a día.

El joven de 19 años se lesionó en una derrota ante Phoenix el 10 de febrero y fue descartado para el último partido antes del receso contra Los Ángeles Lakers.

El equipo informó que una resonancia magnética reveló la lesión de Flagg. La derrota de los Mavericks ante los Lakers fue la novena consecutiva. Es la racha de derrotas más larga del club desde 1998.

El ex jugador destacado de Duke asistió a dos juegos en su alma mater durante el descanso.

Flagg fue visto con una bota para caminar cuando los Blue Devils vencieron a Clemson el sábado, pero no llevaba una en una foto que el equipo publicó el jueves en X de él preparándose para abordar el avión para el viaje para jugar contra los Timberwolves.

Dallas tiene dos partidos más como visitante después del partido en Minnesota.

Los Mavericks (19-35) están fuera de la contienda en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste y se dirigen a la lotería del draft por segundo año consecutivo.

Dallas convirtió una probabilidad del 1,8% de los derechos del draft en manos de Flagg el verano pasado.

La visita a los Timberwolves será el sexto partido que se pierda Flagg, quien promedia 20,4 puntos y 6,6 asistencias por partido.

El primer partido profesional que se perdió el jugador de baloncesto masculino del año 2025 de Associated Press fue debido a una enfermedad en noviembre.