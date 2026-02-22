BOXEO Boxeo Internacional -  22 de febrero de 2026 - 11:40

El ex campeón Jezreel Corrales lució impecable en triunfo ante Pedro Peñuñuri en Obregón

Panameño Jezreel Corrales demostró su calibre con triunfo contundente en pleito de peso ligero en Obregón, México.

El ex campeón Jezreel Corrales lució impecable en triunfo ante Pedro Peñuñuri en Obregón

El ex campeón Jezreel Corrales lució impecable en triunfo ante Pedro Peñuñuri en Obregón

Elías Tuñón
Por Elías Tuñón

El ex campeón mundial panameño Jezreel Corrales fue a territorio enemigo y salió con las manos levantadas, dañándole la fiesta a Pedro Peñuñuri en la ciudad de Ciudad Obregón, en pleito de peso ligero.

Corrales (26-8, 16 KOs), de 34 años de edad llegó al escenario después de 4 derrotas consecutivas, pero se plantó ante un joven de 20 años de edad y le dio un repaso boxístico en 10 asaltos.

El apodado como "El Invisible" comenzó con dominio de las acciones, ganando el centro del ring y en el mismo primer round envió a la lona a su rival, con un gancho de derecha que se hizo "invisible" a la mirada del mexicano, que cayó lastimado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TUDNMEX/status/2025454712129016165&partner=&hide_thread=false

Dominio de Jezreel Corrales

El originario de San Miguelito hizo gala de su fina esgrima, cambiándose de guardias y conectando izquierdas y derechas de muchos ángulos a su contrincante, que reaccionaba por momentos, pero Corrales volvía y llegaba con ofensiva a su humanidad.

En el sexto asalto, Jezreel volvió a conectar de manera sólida, con relampagueantes combinaciones como en sus mejores tiempos, demostrando su calidad y experiencia en el ring.

Corrales no huyó de la "guerra", cuando Peñuñuri se fue encima y metió presión en los asaltos finales, sacando provecho de su contragolpe, que fue crucial en el combate, que terminó ganando finalmente por decisión unánime.

De manera contundente y fuera de casa, Jezreel Corrales hizo su regreso a la senda del triunfo, en un crucial choque para su futuro en el deporte, uno que le dio glorias y momentos inolvidables.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ryan García superó a Mario Barrios y se coronó campeón wélter

Zuffa Boxing de Dana White y Turki rompe el marcado al contratar al británico Conor Benn

David Benavidez enfrentará al "Zurdo" Gilberto Ramírez por títulos de peso crucero

Recomendadas

Últimas noticias