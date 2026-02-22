El ex campeón Jezreel Corrales lució impecable en triunfo ante Pedro Peñuñuri en Obregón

El ex campeón mundial panameño Jezreel Corrales fue a territorio enemigo y salió con las manos levantadas, dañándole la fiesta a Pedro Peñuñuri en la ciudad de Ciudad Obregón, en pleito de peso ligero.

Corrales (26-8, 16 KOs), de 34 años de edad llegó al escenario después de 4 derrotas consecutivas, pero se plantó ante un joven de 20 años de edad y le dio un repaso boxístico en 10 asaltos.

El apodado como "El Invisible" comenzó con dominio de las acciones, ganando el centro del ring y en el mismo primer round envió a la lona a su rival, con un gancho de derecha que se hizo "invisible" a la mirada del mexicano, que cayó lastimado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TUDNMEX/status/2025454712129016165&partner=&hide_thread=false ¡Primer round de mucha emoción! El panameño se lanzó con todo desde el inicio.



¡Tú también pelea con hambre de campeón! Descarga la app de Codere y conecta el golpe más fuerte: hasta 7,000 de bono de bienvenida. #ConCoderePegasMásDuro @coderem pic.twitter.com/xKj5pss6es — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 22, 2026

Dominio de Jezreel Corrales

El originario de San Miguelito hizo gala de su fina esgrima, cambiándose de guardias y conectando izquierdas y derechas de muchos ángulos a su contrincante, que reaccionaba por momentos, pero Corrales volvía y llegaba con ofensiva a su humanidad.

En el sexto asalto, Jezreel volvió a conectar de manera sólida, con relampagueantes combinaciones como en sus mejores tiempos, demostrando su calidad y experiencia en el ring.

Corrales no huyó de la "guerra", cuando Peñuñuri se fue encima y metió presión en los asaltos finales, sacando provecho de su contragolpe, que fue crucial en el combate, que terminó ganando finalmente por decisión unánime.

De manera contundente y fuera de casa, Jezreel Corrales hizo su regreso a la senda del triunfo, en un crucial choque para su futuro en el deporte, uno que le dio glorias y momentos inolvidables.