El ex campeón Jezreel Corrales lució impecable en triunfo ante Pedro Peñuñuri en Obregón

El ex campeón mundial panameño Jezreel Corrales fue a territorio enemigo y salió con las manos levantadas, dañándole la fiesta a Pedro Peñuñuri en la ciudad de Ciudad Obregón, en pleito de peso ligero.
El apodado como "El Invisible" comenzó con dominio de las acciones, ganando el centro del ring y en el mismo primer round envió a la lona a su rival, con un gancho de derecha que se hizo "invisible" a la mirada del mexicano, que cayó lastimado.
Dominio de Jezreel Corrales
El originario de San Miguelito hizo gala de su fina esgrima, cambiándose de guardias y conectando izquierdas y derechas de muchos ángulos a su contrincante, que reaccionaba por momentos, pero Corrales volvía y llegaba con ofensiva a su humanidad.
En el sexto asalto, Jezreel volvió a conectar de manera sólida, con relampagueantes combinaciones como en sus mejores tiempos, demostrando su calidad y experiencia en el ring.
Corrales no huyó de la "guerra", cuando Peñuñuri se fue encima y metió presión en los asaltos finales, sacando provecho de su contragolpe, que fue crucial en el combate, que terminó ganando finalmente por decisión unánime.
De manera contundente y fuera de casa, Jezreel Corrales hizo su regreso a la senda del triunfo, en un crucial choque para su futuro en el deporte, uno que le dio glorias y momentos inolvidables.