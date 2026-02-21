NBA: De'Andre Hunter estaría fuera por el resto de la temporada, según informes

Apenas dos días después de que Domantas Sabonis y Zach LaVine cayeran , la adquisición comercial de los Kings de la NBA De'Andre Hunter, diagnosticado con iritis en su ojo izquierdo después de salir de un juego el 6 de febrero, fue reevaluado el viernes y se sometió a una cirugía por desprendimiento de retina.

Nueva baja en los Kings de la NBA

El veterano de séptimo año, quien pasó de Cleveland a Sacramento en un intercambio entre tres equipos el 5 de febrero, había sido adquirido por los Cavaliers apenas un año antes procedente de los Hawks. Esta temporada, tras una campaña que le valió la consideración de ser el Sexto Hombre del Año de la NBA , su tiro se desplomó cerca de su mínimo en su carrera de novato (41.5% vs. 41.0%) y su acierto de triples se situó en el 30.5%, muy por debajo del 32.6% que anteriormente representaba su mínimo.