UFC Deportes -  21 de febrero de 2026 - 20:01

Joselyne Edwards: "Nos salió lo planeado" en el UFC Houston

"La Pantera" panameña Joselyne Edwards lució contundente en el octágono del UFC Fight Night en la ciudad de Houston.

Joselyne Edwards: "Nos salió lo planeado" en el UFC Houston

La atleta panameña de 30 años de edad Joselyne Edwards demostró su poderío en la división de peso gallo, al finalizar a Nora Cornolle en el 2 asaltos en el UFC Fight Night en la ciudad de Houston.

Edwards, comenzó el combate con tranquilidad en el octágono, incluso recibiendo golpes de Cornolle de pies y en el clinch, pero sin ponerla en mayor peligro.

En el segundo asalto "La Pantera" salió con todo y finalizó a su rival a falta de 2:15 minutos, con un mata león, luego de levantar por los aires y golpear contra a lona a su rival, Nora Cornolle, que sufrió con el explosivo "ground and pound", hasta que tomaron su cuello y acabaron con el pleito.

Joselyne Edwards y sus primeras reacciones

"Estoy contenta, nos salió el trabajo, nos salió lo planeado y estoy muy feliz", mencionó la diestra para UFC en Español mientras era felicitada por fanáticos y su equipo camino a los camerinos.

Ahora, la panameña ascenderá en el ranking de la categoría de peso gallo, en busca de una futura oportunidad titular.

