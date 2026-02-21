Joselyne Edwards: "Nos salió lo planeado" en el UFC Houston

La atleta panameña de 30 años de edad Joselyne Edwards demostró su poderío en la división de peso gallo, al finalizar a Nora Cornolle en el 2 asaltos en el UFC Fight Night en la ciudad de Houston.

Edwards, comenzó el combate con tranquilidad en el octágono, incluso recibiendo golpes de Cornolle de pies y en el clinch, pero sin ponerla en mayor peligro.

En el segundo asalto "La Pantera" salió con todo y finalizó a su rival a falta de 2:15 minutos, con un mata león, luego de levantar por los aires y golpear contra a lona a su rival, Nora Cornolle, que sufrió con el explosivo "ground and pound", hasta que tomaron su cuello y acabaron con el pleito.

Así fue la impresionante victoria de la panameña @joselyneMma29



Ver en vivo por @PPlusDeportes | #UFCHouston pic.twitter.com/hgJolvq8Bg — UFC Español (@UFCEspanol) February 22, 2026

Joselyne Edwards y sus primeras reacciones

"Estoy contenta, nos salió el trabajo, nos salió lo planeado y estoy muy feliz", mencionó la diestra para UFC en Español mientras era felicitada por fanáticos y su equipo camino a los camerinos.

Ahora, la panameña ascenderá en el ranking de la categoría de peso gallo, en busca de una futura oportunidad titular.