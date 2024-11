NBA: El novato Dalton Knecht brilló en triunfo de Lakers

FOTO: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Rui (Hachimura) me estaba diciendo que tenía que celebrar los tres puntos”, dijo Knecht. “No sabía qué hacer, así que me encogí de hombros”.

Récord de novato en la NBA

El novato incendió a los Utah Jazz con nueve triples en la victoria de los Lakers por 124-118, igualando el récord de novatos en un solo partido. Tuvo una racha importante en el tercer cuarto, anotando esos cuatro triples consecutivos antes de sumar tres tiros libres y otro triple, y otro triple más al comienzo del cuarto.

“Simplemente me metí en el ritmo”, dijo Knecht. “Mis compañeros de equipo me encontraron y me buscaban en todo momento. Me lo pusieron fácil. Solo tenía que abrirme y lanzar”.

Knecht anotó 21 puntos en el tercer cuarto y sumó 21 puntos consecutivos para los Lakers entre el tercero y el cuarto. Aunque no volvió a anotar, había puesto a Los Ángeles en ventaja, que resultó insuperable, con la última demostración de su formidable habilidad para el tiro.

“Estuvo fenomenal esta noche”, dijo Anthony Davis. “Cuando estás en ese momento, es especial verlo. Siempre que lanza el balón así, definitivamente nos da energía”.

Dalton Knecht pasó a formar parte del once inicial de los Lakers hace cuatro partidos y ha estado sobresaliente en su rol, que ha aumentado. Promedia 24,3 puntos por partido y acierta 21 de 31 tiros de tres puntos.

FUENTE: NBA