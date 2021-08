NBA: Eric Bledsoe es traspasado a Los Angeles Clippers

La temporada 2021-22 será la última en el contrato actual de Bledsoe y él es otro veterano en la mezcla de un equipo de los Clippers liderado por los All-Stars Paul George y Kawhi Leonard. Leonard firmó recientemente un contrato de cuatro años y $ 176 millones para quedarse con Los Ángeles, mientras que George firmó una extensión con los Clippers la temporada pasada. Ambos movimientos mantienen a esas estrellas con los Clippers durante al menos la temporada 2023-24 (ambos jugadores tienen opciones de jugador para la temporada 2024-25 en sus contratos).

En la temporada baja de la NBA, los Clippers se mantuvieron firmes, volviendo a firmar a Leonard y Nicolas Batum, mientras que también agregaron al joven delantero Justise Winsloe en la agencia libre. El resto del equipo que llegó a la primera final de la Conferencia Oeste de la franquicia en 2020-21 permanece intacto mientras LA se prepara para lo que espera sea su primer lugar en las Finales en la historia del equipo en 2021-22.

Después de pasar cuatro temporadas de la NBA con los Suns (2013-17), fue transferido a los Milwaukee Bucks a principios de la temporada 2017-18 después de que estaba claramente descontento por seguir jugando para Phoenix. Mientras estaba con los Bucks, se convirtió en una selección del Equipo Defensivo en 2018-19 y 2019-20, pero su producción de playoffs llevó a los Bucks a cambiarlo a los New Orleans Pelicans en 2020 como parte del mega intercambio que trajo a Jrue Vacaciones en Milwaukee .

En la temporada baja, los Pelicans canjearon a Bledsoe a los Memphis Grizzlies como parte de un canje previo al Draft que no se finalizó hasta después del Draft.

Los Grizzlies estaban programados para elegir el puesto 17, pero subieron al enviar al centro Jonas Valanciunas y a los seleccionados del draft de 2021 (No. 17 y No. 51) a los Pelicans por Steven Adams, Bledsoe y las selecciones de 2021 (No. 10 y No. 40) junto con una selección de primera ronda de 2022 protegida entre los 10 mejores. La selección número 10, Ziaire Williams, fue a Memphis en el trato.

Memphis agregó a Loyola (Maryland), el centro / delantero Santi Aldama, de 6 pies 11 pulgadas, con la selección final de la primera ronda en el No. 30 en un canje en la noche del draft con Utah cuando el Jazz hizo la selección. Los Grizzlies enviaron su selección de segunda ronda (No. 40) y dos futuras selecciones de segunda ronda a cambio.

Beverley y Rondo eran veteranos que jugaron un papel clave en la carrera de los Clippers hacia las finales del Oeste, mientras que Oturu, una selección de segunda ronda del Draft 2020, jugó en solo 30 juegos la temporada pasada.

FUENTE: NBA