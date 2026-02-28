NBA: Norman Powell estará fuera de acciones por lesión en el ingle

El base NBA All-Star Norman Powell tiene una distensión en la ingle derecha y estará fuera por al menos una semana, dijo el Miami Heat el viernes.

Powell se lesionó en la primera mitad de la derrota de Miami en Filadelfia el jueves por la noche.

Una resonancia magnética confirmó una distensión de grado 1, o de baja gravedad, y el Heat dijo que el estado de Powell se describe como semana a semana en este momento.

Powell es el máximo anotador de Miami esta temporada, con un promedio de 22,5 puntos por partido.

El Heat tiene marca de 22-16 cuando anota al menos 19 puntos, y 9-13 cuando no anota tantos o no juega en absoluto.

Si Powell se pierde solo una semana, eso significaría que su ausencia podría ser de tan solo cuatro juegos: en casa contra Houston el sábado, en casa contra Brooklyn el martes y jueves, y luego en Charlotte el viernes.

El partido del sábado contra los Rockets inicia una racha en la que Miami juega siete partidos en casa en un lapso de ocho juegos.

Powell fue All-Star por primera vez esta temporada y está en su primera temporada con el Heat. Lidera a Miami en tiros de campo totales, triples totales y tiros libres totales esta temporada.

FUENTE: NBA