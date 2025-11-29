NBA: Jalen Williams debuta en la temporada con OKC

La estrella del Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, hizo su debut en la temporada el viernes contra los Suns en la acción de la Emirates NBA Cup .

Williams, que ya no figuraba en el informe de lesiones del Thunder el viernes, la primera señal de que estaría disponible, se había perdido 19 partidos. Fue titular y jugó 29 minutos en una victoria por 123-119 , anotando 11 puntos (3 de 12 en tiros de campo), además de cuatro rebotes, ocho asistencias y dos robos.

El seleccionado para el tercer equipo All-NBA 2024-25 se había estado recuperando de una cirugía de muñeca fuera de temporada para reparar un ligamento desgarrado que lo afectó durante la carrera de la franquicia hacia el título de la NBA.

El Thunder tiene marca de 18-1 en la temporada en 19 juegos y ha ganado 10 seguidos.

Williams jugó 69 partidos con Oklahoma City la temporada pasada, donde promedió 21.6 puntos, 5.3 rebotes y 5.1 asistencias por partido, su mejor marca personal. Fue nombrado All-Star por primera vez, además de Segundo Equipo Defensivo y Tercer Equipo All-NBA.

Williams continuó recuperándose de la cirugía de muñeca que se realizó en julio durante la pretemporada. Tras la conquista del campeonato de la NBA de 2025 por parte del Thunder, se reveló que jugó todos los playoffs con ligamentos desgarrados en la muñeca.

FUENTE: NBA