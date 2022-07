NBA: James Harden promete volver a la cima del juego

Harden se lesionó el tendón de la corva jugando para los Brooklyn Nets en la temporada 2020-21. La primera lesión grave de su carrera de 13 años fue "una llamada de atención" que hizo que Harden pensara en la vida fuera del baloncesto.

Finalmente saludable de nuevo, está pasando el verano en su ciudad natal de Los Ángeles. Relajándose descalzo en una mansión alquilada de nueve dormitorios y 14 baños completamente amueblada, ubicada en una colina sobre Beverly Hills con vistas panorámicas que se extienden hasta el centro de Los Ángeles, Harden está ansioso por dejar atrás el pasado.

“Espero tener una temporada increíble”, dijo el domingo. “No quiero simplemente salir y estar corriendo y no ser eficiente y parecer viejo. Todavía quiero ser muy, muy, muy bueno”.

Harden rechazó su opción de jugador de $47,4 millones con los 76ers para la próxima temporada y, en cambio, acordó un nuevo contrato de dos años que le pagará $32 millones en 2022-23. Incluye una opción de jugador para la segunda temporada. El acuerdo aún no está finalizado y Harden no se refirió a las negociaciones.

Sin embargo, el 10 veces All-Star confirmó a The Associated Press que tomó la decisión de permitir a los 76ers la flexibilidad que necesitaban para perseguir a otros jugadores. Si no hubiera rechazado la opción, el equipo se habría visto en apuros para reforzar su lista liderada por el campeón anotador de la NBA, Joel Embiid.

“Tomar menos dinero este año para fichar a tantos jugadores como necesitábamos para ayudarnos a competir y ser el último equipo en pie fue muy, muy importante para mí”, dijo Harden. “Quería mostrarle a la organización, a los fanáticos de los Sixers y a todos los que apoyan lo que estamos tratando de lograr, lo que estoy tratando de lograr individualmente, que esto es lo que hago”.

Los Sixers firmaron a los agentes libres PJ Tucker y Danuel House. Harden jugó previamente con ambos en Houston.

“Conseguimos algunas piezas realmente buenas este verano, así que ahora es el momento de hacer el trabajo duro”, dijo Harden.

Harden promedió 22 puntos esta temporada para Brooklyn y Filadelfia, el más bajo desde que se convirtió en titular en la temporada 2012-13. Cumple 33 años en agosto.

