NBA: James Harden renueva con Cavaliers

El escolta James Harden renovó su contrato con los Cleveland Cavaliers por tres temporadas en la NBA , con lo que regresará a la franquicia a la que fue traspasado a mitad de la pasada campaña desde Los Angeles Clippers.

Harden, de 36 años, era uno de los nombres más importantes de la agencia libre que no había determinado su futuro este verano.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Renovación en NBA

Su nuevo contrato le mantendrá vinculado con los Cavaliers hasta 2029 por 97 millones de dólares, aunque el jugador tendrá la opción de extenderlo un año, informó la cadena ESPN.

Además, firmó una cláusula que establece que los 'Cavs' deberán pagarle un porcentaje si le traspasan a otro equipo

El MVP de la temporada 2017/18 recaló el pasado febrero en los Cavaliers y alcanzó las finales de la Conferencia Este en los últimos 'playoffs'.

Harden, que busca culminar su impresionante carrera en la NBA con su primer anillo de campeón, promedió 23,6 puntos y 8 asistencias la pasada campaña.

Con su renovación, seguirá formando un 'backcourt' estelar junto a Donovan Mitchell. Además, compartirá banquillo con el exmadridista Mario Hezonja, quien firmó el mes pasado por los Cavaliers tras dejar la disciplina blanca

FUENTE: EFE