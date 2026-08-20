Orlando Mosquera y el Al-Fayha fueron goleados por el Al Hilal

El guardameta panameño Orlando Mosquera fue titular en la derrota del Al Fayha 3-0 frente al Al Hilal en la jornada 2 de la Saudí Pro League, certamen donde todavía siguen sin sumar puntos.
Sultan Mandash aumentó la ventaja al 46' con asistencia de Koulibaly en una buena jugada colectiva, mientras que Nasser Al-Dawsari sentenció la victoria al 88'.
Al 81', el Al Hilal pudo ampliar la ventaja, pero el neerlandés Crysencio Summerville trató de picar el penal y la mandó por arriba del arco.
Números de Orlando Mosquera vs Al Hilal
El portero canalero 31 años jugó los 90' minutos, tuvo 7 paradas en total, 5 paradas dentro del área, 5 despejes, 49 toques de balón y 18/29 (62%) en pases precisos.