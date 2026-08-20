Orlando Mosquera y el Al-Fayha fueron goleados por el Al Hilal

El guardameta panameño Orlando Mosquera fue titular en la derrota del Al Fayha 3-0 frente al Al Hilal en la jornada 2 de la Saudí Pro League, certamen donde todavía siguen sin sumar puntos.

Sergej Milinkovic-Savic fue el encargado de abrir el marcador al minuto 31' después de un rebote que dejó el "Kuty" tras una gran atajada.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Sultan Mandash aumentó la ventaja al 46' con asistencia de Koulibaly en una buena jugada colectiva, mientras que Nasser Al-Dawsari sentenció la victoria al 88'.

Al 81', el Al Hilal pudo ampliar la ventaja, pero el neerlandés Crysencio Summerville trató de picar el penal y la mandó por arriba del arco.

Números de Orlando Mosquera vs Al Hilal

El portero canalero 31 años jugó los 90' minutos, tuvo 7 paradas en total, 5 paradas dentro del área, 5 despejes, 49 toques de balón y 18/29 (62%) en pases precisos.