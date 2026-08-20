Luis Durango Jr. sigue encendido con el equipo Doble A de los Yankees

Los Somerset Patriots, equipo Doble A de los Yankees de New York donde juega el panameño Luis Durango Jr . vencieron a los Hartford Yard Goats por 10-4 en el Dunkin' Park de Hartford, Connecticut.

El panameño se fue de 3-3 con 2 anotadas, 1 remolcada, 1 base por bolas y 1 base robada, continuando así su buen momento a la ofensiva.

Con una base robada por Luis Durango en la octava entrada, Somerset ha robado una base en 10 de sus últimos 11 partidos por primera vez en la segunda mitad de la temporada. Las 22 bases robadas de Somerset en ese lapso lo colocan empatado en el quinto lugar en la categoría Doble-A al momento de concluir el partido.

Durango Jr. igualó su récord personal con tres carreras por primera vez en Doble-A y por novena vez en total. Ha conectado hits en cuatro juegos consecutivos por primera vez en Doble-A.

En 16 juegos con Somerset, Durango tiene un promedio de bateo de .375/.468/.450 con cinco carreras impulsadas y tres juegos con múltiples hits.

Desde el 29 de julio, su promedio de bateo de .375 y su porcentaje de embasamiento de .468 lideran a todos los bateadores de Doble-A con al menos 45 apariciones al plato.

Luis Durango Jr. en acción