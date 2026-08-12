NBA NBA -  12 de agosto de 2026 - 15:08

NBA: Russell Westbrook, el rey de los triples-dobles se retira tras 18 temporadas

El jugador Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017, se retira del baloncesto a los 37 años de edad.

NBA: Russell Westbrook

NBA: Russell Westbrook, el rey de los triples-dobles se retira tras 18 temporadas

FOTO: Sacramento Kings

Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017, publicó este miércoles un mensaje de despedida, algo que sugirió implícitamente su adiós al baloncesto a los 37 años.

"A veces ni siquiera sabes que ya has visto el final... Tenías que estar ahí, y ahora ya se acabó", escribió Westbrook en su cuenta de X.

Se retira de la NBA

Westbrook, rey de los triples-dobles disputó su última temporada en la NBA con la camiseta de los Sacramento Kings, la séptima franquicia de una carrera comenzada en 2008 en los Oklahoma City Thunder, que le eligieron con el número cuatro absoluto.

El jugador de Long Beach (California) se quedó en Oklahoma hasta 2019 y fue elegido como Jugador Más Valioso de la NBA (MVP) en 2017.

Jugó a continuación por los Houston Rockets (2019-2020), Washington Wizards (2020-2021), Los Angeles Lakers (2021-2023), Los Angeles Clippers (2023-2024), Denver Nuggets (2024-2025) y Sacramento Kings (2025-2026).

También fue traspasado a los Utah Jazz en 2023, aunque no llegó a disputar partidos con el equipo.

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