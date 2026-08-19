Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC se despide del torneo con otra derrota FOTO / @fcumecit

El Deportivo Mixco consiguió este miércoles 19 de agosto una contundente victoria por 4-1 sobre UMECIT FC, en la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.

El conjunto guatemalteco salió decidido a dejar atrás la derrota sufrida en la jornada anterior ante el Deportivo Saprissa y encontró ante el representante panameño una importante dosis de confianza, gracias a una actuación ofensiva que le permitió quedarse con los tres puntos.

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Los goles fueron anotados por Lynner García, Yonatan Pozuelos y un doblete de Nicolás Martínez para los locales, mientras que para el equipo panameño Emmanuel Gómez descontó.

Con este resultado Mixco sumó sus primeros tres puntos, mientras que el equipo de Julio Infante cierra su participación tras cuatro derrotas.