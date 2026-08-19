Copa Centroamericana 2026: UMECIT FC se despide del torneo con otra derrota

El Deportivo Mixco consiguió este miércoles 19 de agosto una contundente victoria por 4-1 sobre UMECIT FC, en la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026 de la CONCACAF.
Los goles fueron anotados por Lynner García, Yonatan Pozuelos y un doblete de Nicolás Martínez para los locales, mientras que para el equipo panameño Emmanuel Gómez descontó.
Con este resultado Mixco sumó sus primeros tres puntos, mientras que el equipo de Julio Infante cierra su participación tras cuatro derrotas.