NBA: Jared McCain espera volver a las duelas tras recuperarse de lesión de menisco

El base de los Philadelphia 76ers de la NBA , Jared McCain , dijo que su plan "con seguridad" era volver a jugar en el campamento de entrenamiento luego de que su prometedora temporada de novato se vio interrumpida debido a un desgarro de menisco.

"En este momento estoy en el buen camino", dijo McCain el martes.

Difícil momento en la NBA

McCain, de 21 años, tuvo un comienzo fantástico en su breve carrera antes de sufrir un desgarro de menisco en su rodilla izquierda durante un juego de diciembre contra Indiana.

Jared McCain promedió 15.3 puntos en 23 partidos para un equipo de los Sixers que comenzó la temporada pasada con aspiraciones al campeonato de la NBA antes de que las lesiones los hundieran en la lotería del draft. Fue titular en ocho partidos y se convirtió en uno de los favoritos de la afición de Duke, en gran parte tras acumular casi 5 millones de seguidores como sensación en TikTok.

McCain obtuvo los honores de novato del mes de la Conferencia Este en noviembre.

"Estoy en la cancha más a menudo, estoy emocionado por finalmente ser libre y poder trabajar un poco y jugar algo de baloncesto", dijo McCain.

McCain, el novato de los 76ers y tercera selección general del draft, VJ Edgecombe, y los jugadores de los Philadelphia Flyers, Sean Couturier y Travis Sanheim, participaron en la inauguración de la nueva señalización estampada en su estadio el martes. Los 76ers y los Flyers jugarán ahora en el Xfinity Mobile Arena . El acuerdo se extiende hasta la temporada 2030-2031.

FUENTE: NBA