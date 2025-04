NBA: Joel Embiid se someterá a cirugía de rodilla

FOTO: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Philadelphia 76ers dijeron que habrá actualizaciones adicionales sobre Embiid después de la cirugía.

Sixers, uno de los favoritos de la pretemporada para competir por un título de la NBA, están eliminados de la contienda por los playoffs y tienen un récord de 23-53 de cara al partido del jueves contra Milwaukee.

Contando los 164 partidos que se perdió en sus primeras dos temporadas después de ser seleccionado en el puesto número 3 del draft de 2014 y lo que queda de esta temporada, Embiid habrá jugado en 452 de los 883 partidos de los 76ers al final de esta temporada, perdiéndose casi el 50% de la temporada regular.

Embiid se vio afectado por lesiones toda la temporada y cumplió una suspensión de tres partidos por empujar a un periodista. Promedió 23.8 puntos (al menos 30) y ganó dos títulos de anotador en las últimas tres temporadas.

Continúan las lesiones para Embiid en la NBA

Jugó solo 39 partidos la temporada pasada debido a una rotura de menisco en la rodilla izquierda. Los 76ers anunciaron a principios de febrero de esa temporada que se había sometido a una cirugía. Embiid regresó a principios de abril, formó parte de la carrera de los 76ers hacia los playoffs y luego ganó una medalla de oro con el equipo olímpico de EE. UU . el año pasado en los Juegos Olímpicos de París.

Embiid ha jugado solo 58 partidos de temporada regular y siete partidos de torneo Play-In/playoffs desde que obtuvo los honores de MVP de la NBA en la temporada 2022-23.

"Jugaba como hace un año no es como juego ahora", dijo Embiid a principios de esta temporada. "Probablemente tenga que solucionar el problema y luego volveré a ese nivel. Pero es difícil confiar cuando no eres tú mismo".

Embiid ha lidiado con múltiples lesiones incluso antes de entrar en la NBA. Sufrió una fractura por estrés en el pie derecho antes de ser seleccionado en el draft de Kansas, lo que le costó dos años de baja. A partir de ahí, sufrió una contusión ósea por aquí, una rotura de menisco por allá. Una fractura de hueso orbital. Un esguince de hombro. Tendinitis. Roturas de ligamentos. Incluso la parálisis de Bell .

Embiid admitió que estaba deprimido y que finalmente necesitó terapia para lidiar con los efectos de sus lesiones.

“Es un poco difícil cuando llegas a esos momentos en los que es difícil no sentirte mal contigo mismo, sobre todo cuando sabes quién eres y lo que puedes lograr, pero no es así”, dijo Embiid en diciembre. “Una lección que aprendí es intentar dejar de sentirme mal conmigo mismo y simplemente vivir el día a día. Disfrutar de la buena gente a mi alrededor, de la positividad, y no centrarme en la negatividad”.

FUENTE: NBA